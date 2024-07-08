Партизаны разведали аэродром с вражескими дронами недалеко от Севастополя (фото)

Партизаны провели разведку на аэродроме "Херсонес" в Севастополе. Россия использует его в качестве базы для беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Как отметило движение, за аэродромом "Херсонес" ведется пристальный надзор и фиксируются все перемещения техники и каждого базирующегося там воздушного судна.

Аэродром используется в основном как база для БПЛА. Из большой авиации там остались только противолодочные вертолеты.

Вероятно, все самолеты оккупанты перебазировали в другие места, в том числе на аэродром "Бельбек", пытаясь продлить им жизнь.

Фото: партизаны разведали аэродром с вражескими дронами недалеко от Севастополя (t.me/atesh_ru)

Деятельность партизан в Крыму

Недавно партизаны обнаружили точку размещения российской противовоздушной обороны в Симферопольском районе.

Также было обнаружено расположение большого количества оружия и системы С-400 на мысе Фиолент.

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