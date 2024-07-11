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Партизани "АТЕШ" розвідали військовий госпіталь загарбників у Севастополі

Севастополь, Крим, Четвер 11 липня 2024 23:34
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Партизани "АТЕШ" розвідали військовий госпіталь загарбників у Севастополі Фото: партизани розвідали військовий госпіталь росіян у Севастополі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Партизани руху "АТЕШ" провели розвідку російського військового госпіталю у тимчасово окупованому Севастополі в Криму та з'ясували, що там перебуває велика кількість поранених внаслідок "м'ясних" штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що агент руху отримав інформацію від пораненого російського військового про кількість втрат на фронті.

Військовослужбовець повідомив, що за тиждень до госпіталю прибуло понад 400 осіб. Важких поранених приймають і розкидають по цивільних лікарнях, а інших відправляють назад у підрозділи на "реабілітацію", на якій вони змушені ходити на бойові завдання.

Росіянам дуже не вистачає особового складу через постійні "м'ясні штурми", які влаштовує командування ЗС РФ.

"Обурення серед російських військових зростає з кожним днем і вони все більше замислюються над тим, заради чого вони воюють і чому до них таке скотиняче ставлення", - йдеться у повідомленні.

Координати госпіталю: 44.6019330, 33.4378757

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан на окупованих територіях

Днями партизани "АТЕШ" провели розвідку в Донецькій області та викрили місця базування командних пунктів агресора.

Також агенти руху розвідали аеродром з ворожими дронами неподалік Севастополя.

Крім того, партизани відстежили базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську.

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