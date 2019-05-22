Соціологи оприлюднили рейтинг партій перед достроковими виборами

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія Зеленського може набрати більше 40% голосів

Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, близько 90% громадян готові були взяти участь у голосуванні. Про це свідчать дані Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, лідер електоральних симпатій серед політичних сил - партія "Слуга народу". Її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" - 10,5%, "БПП Солідарність" - 8,8%, "Батьківщина" - 7,3%, партію "Сила і честь" Ігоря Смєшка - 5,1%, партію Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальну партію Олега" Ляшко - 3,3%, "Опозиційний блок" - 3,2%. Рейтинг інших партій менше 3%.

Як зазначають соціологи, підтримка соціально-економічних ініціатив партії - головний мотив вибору політичної сили серед респондентів (59%). Виходячи насамперед із симпатій до лідера голосують 14%, ідеологічних основ - 10%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-21 травня 2019 рік серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", у наступний парламент можуть пройти шість партій, які можуть здолати 5%-вий бар'єр.

Президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання.