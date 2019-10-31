Парламент звільнив трьох членів Нацради

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, Рада звільнила Ольгу Герасим'юк

Парламент схвалив проект постанови №2344 "Про звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", передає кореспондент РБК-Україна.

За постанову проголосували 313 нардепів.

Таким чином, ВР звільнила трьох членів Нацради.

Спочатку пропонувалося, щоб постанова набрала чинності з моменту призначення парламентом на вакантні посади членів Нацради. Однак з голосу була внесена правка, згідно з якою постанова набирає чинності з моменту прийняття.

"Відповідно до пункту 20 статті 85 Конституції України та статей 4, 5 закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" звільнити з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Герасим'юк Ольгу Володимирівну, Ільяшенка Олександра Борисовича, Черниша Олега Миколайовича у зв'язку із закінченням п'ятирічного строку повноважень", - йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, 30 жовтня в Раду внесли відповідний проект постанови.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 жовтня набув чинності закон про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради. Так, 18 жовтня він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ передбачає забезпечення безперервності функціонування відомства: члену Національної ради надається право виконувати обов'язки до призначення нового члена. Виняток становить тільки дострокове припинення повноважень члена Нацради. Також закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів Національної ради на всі вакантні посади. При цьому раніше передбачалася двомісячна відсутність членів Національної ради.

Додамо також, президент Володимир Зеленський схвалив закон 16 жовтня, а 2 жовтня Верховна рада прийняла закон у другому читанні.