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Парламенту пропонують звільнити трьох членів Нацради

Новини » Політика    30.10.2019 - 15:09
Парламенту пропонують звільнити трьох членів Нацради
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний проект постанови у Раді зареєстрував глава парламенту

Верховній раді України пропонують прийняти проект постанови №2344 "Про звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Проект було зареєстровано у середу, 30 жовтня, главою парламенту Дмитром Разумковим. Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

"Відповідно до пункту 20 статті 85 Конституції України та статей 4, 5 закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовленн" звільнити з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Герасим’юк Ольгу Володимирівну, Ільяшенка Олександра Борисовича, Черниша Олега Миколайовича у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку повноважень", - сказано у тексті постанови.

Вказано, що постанова набере чинності з моменту призначення парламентом на вакантні посади членів Нацради.

Нагадаємо, 19 жовтня набув чинності закон про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради. Так, 18 жовтня він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ передбачає забезпечення безперервності функціонування відомства: члену Національної ради надається право виконувати обов'язки до призначення нового члена. Виняток становить тільки дострокове припинення повноважень члена Нацради. Також закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів Національної ради на всі вакантні посади.

При цьому раніше передбачалася двомісячна відсутність членів Національної ради.

Як писало РБК-Україна, глава держави Володимир Зеленський підписав закон 16 жовтня, а 2 жовтня Верховна рада прийняла закон у другому читанні.

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