Парламент прийняв закон про звільнення членів Нацради

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проектом передбачається забезпечити безперервність функціонування нацрегулятора

Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №2036 про зміни до закону про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект підтримали 266 нардепів. Документом передбачається забезпечити безперервність функціонування відомства: члену Нацради надається право виконувати обов'язки до призначення нового члена. Також закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів Національної ради на всі вакантні посади.

При цьому нинішній порядок передбачає двомісячне відсутність членів Нацради.

Нагадаємо, вчора комітет Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ВР ухвалити законопроект №2036.

Крім того, профільний комітет пропонував нардепам 18 вересня прийняти законопроект про процедуру звільнення і призначення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.