Набув чинності закон про безперервній роботі Нацради

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

18 жовтня закон був опублікований в "Голосі України"

Сьогодні, 19 жовтня, набув чинності закон про Національній раді з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради. Так, у п'ятницю, 18 жовтня, він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ передбачає забезпечення безперервність функціонування відомства: члену Національної ради надається право виконувати обов'язки до призначення нового члена. Виняток становить тільки дострокове припинення повноважень члена Нацради. Також закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів Національної ради на всі вакантні посади.

При цьому нинішній порядок передбачає двомісячне відсутність членів Національної ради.

Крім того, даний регулятор прирівняли до державних органів першого рівня.

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський підписав закон 16 жовтня. 2 жовтня Верховна рада прийняла закон.

Крім того, профільний комітет пропонував народним депутатам 18 вересня прийняти законопроект про процедуру звільнення і призначення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.