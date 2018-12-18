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Близько 3500 військових будуть напоготові у разі Brexit без угоди, - міністр оборони Британії

Новини » Політика    18.12.2018 - 21:16
Близько 3500 військових будуть напоготові у разі Brexit без угоди, - міністр оборони Британії
Іллюстративне фото (MaxPixel)

Близько 3500 службовців у стані готовності для підтримки будь-якого державного відомства

Близько 3500 військовослужбовців будуть в режимі готовності, щоб допомогти уряду усунути будь-якi збої у разі Brexit. Про це заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

"Ми матимемо 3500 службовців у стані готовності - зокрема регулярних та резервних - для підтримки будь-якого державного відомства в будь-яких випадках, які їм можуть знадобитися", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент проведе голосування за угодою з Brexit після 14 січня. 

Мей зазначила, що за тиждень до цього - з 7 січня - парламент відновить дебати за цією угодою. Вона додала, що якщо парламент відкине цю угоду, то іншої угоди вже не буде.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що консерватори готують новий референдум з Brexit за спиною у Мей. Консерватор Девід Лідінгтон провів переговори з депутатами Лейбористської партії з пропозицією створити міжпартійну коаліцію для нового голосування по Brexit.

Додамо, колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер заявив, що Великобританія і Європейський союз повинні підготуватися до другого референдуму за Brexit, тому що парламент, ймовірно, не зможе домовитися про процедуру виходу Британії з ЄС.

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