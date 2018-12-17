У британському парламенті голосування за Brexit відбудеться після 14 січня, - Мей

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

За тиждень до цього - з 7 січня - парламент відновить дебати за цією угодою

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент проведе голосування за угодою з Brexit після 14 січня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Мей зазначила, що за тиждень до цього - з 7 січня - парламент відновить дебати за цією угодою. Вона додала, що якщо парламент відкине цю угоду, то іншої угоди вже не буде.

Нагадаємо, Мей заявила, що можливе проведення нового референдуму про вихід країни зі складу Європейського союзу може завдати непоправної шкоди політиці уряду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що консерватори готують новий референдум з Brexit за спиною у Мей. Консерватор Девід Лідінгтон провів переговори з депутатами Лейбористської партії з пропозицією створити міжпартійну коаліцію для нового голосування по Brexit.

Додамо, колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер заявив, що Великобританія і Європейський союз повинні підготуватися до другого референдуму за Brexit, тому що парламент, ймовірно, не зможе домовитися про процедуру виходу Британії з ЄС.