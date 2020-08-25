Парламент Естонії підтримав протестуючих проти Лукашенка в Білорусі

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

В Естонії закликали провести нові вибори в Білорусі

Парламент Естонії на позачерговому засіданні прийняв резолюцію "На підтримку демократії та громадянського суспільства Білорусі". У документі естонський парламент підтримав учасників протестів і закликав провести нові демократичні вибори в Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба парламенту Естонії.

За відповідний документ проголосували 92 депутат, ще один - не брав участі в голосуванні.

"Парламент не визнає президентські вибори, що відбулися в Білорусі 9 серпня 2020 року, тому що вони не були вільними, справедливими та демократичними. Парламент засуджує застосування сили проти мирних демонстрантів і закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх затриманих за політичними мотивами", - йдеться в документі.

Також в резолюції естонські депутати закликали Європейський союз, крім санкцій, повинен розробити політику довгострокової підтримки білоруського суспільства.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників, причетних до можливої фальсифікації виборів і застосування сили до протестувальників.

До цього в Європейському союзі не визнали результати виборів і почали роботу над санкціями проти Білорусі.