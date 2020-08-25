Протести в Білорусі: Латвія виділила 150 тисяч євро допомоги громадянам та ЗМІ

Фото: протести в Білорусі (t me minsk_new)

Таке рішення уряд Латвії прийняв у вівторок

Уряд Латвії у вівторок, 25 серпня, вирішив виділити 150 тисяч євро з коштів на непередбачені випадки на підтримку громадян Білорусі і незалежних ЗМІ країни. Зокрема, більшість коштів підуть саме на надання допомоги постраждалим у ході протестів.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначено, що 52,8 тисячі євро отримає товариство "Latvijas platforma attīstības sadarbībai". Виділені кошти спільно з білоруськими НГО направлять на надання юридичної допомоги потерпілим під час протестів проти підсумків виборів в Білорусі 9 серпня.

Також 36 тисяч євро нададуть центру "Марта", який у співпраці з білоруськими НГО буде надавати психологічну, практичну, юридичну та медичну допомогу постраждалим учасникам протесту. Крім того, 9500 євро виділено на підвищення кваліфікації білоруських психологів.

Зазначено, що Балтійському центру розвитку ЗМІ виділено 51,7 тисячі євро. Ці кошти підуть на підтримку незалежних ЗМІ у Білорусі.

Нагадаємо, Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників, причетних до можливої ​​фальсифікації виборів і застосування надмірної сили до протестуючих.

Як писало РБК-Україна, над санкціями проти Білорусі почали роботу в Європейському союзі; ЄС не визнав результати президентських виборів у країні.