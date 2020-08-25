ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Протести в Білорусі: Латвія виділила 150 тисяч євро допомоги громадянам та ЗМІ

Латвія, Вівторок 25 серпня 2020 18:01
Протести в Білорусі: Латвія виділила 150 тисяч євро допомоги громадянам та ЗМІ
Фото: протести в Білорусі (t me minsk_new)
Автор: Юлія Струк

Таке рішення уряд Латвії прийняв у вівторок

Уряд Латвії у вівторок, 25 серпня, вирішив виділити 150 тисяч євро з коштів на непередбачені випадки на підтримку громадян Білорусі і незалежних ЗМІ країни. Зокрема, більшість коштів підуть саме на надання допомоги постраждалим у ході протестів.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначено, що 52,8 тисячі євро отримає товариство "Latvijas platforma attīstības sadarbībai". Виділені кошти спільно з білоруськими НГО направлять на надання юридичної допомоги потерпілим під час протестів проти підсумків виборів в Білорусі 9 серпня.

Також 36 тисяч євро нададуть центру "Марта", який у співпраці з білоруськими НГО буде надавати психологічну, практичну, юридичну та медичну допомогу постраждалим учасникам протесту. Крім того, 9500 євро виділено на підвищення кваліфікації білоруських психологів.

Зазначено, що Балтійському центру розвитку ЗМІ виділено 51,7 тисячі євро. Ці кошти підуть на підтримку незалежних ЗМІ у Білорусі.

Нагадаємо, Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників, причетних до можливої ​​фальсифікації виборів і застосування надмірної сили до протестуючих.

Як писало РБК-Україна, над санкціями проти Білорусі почали роботу в Європейському союзі; ЄС не визнав результати президентських виборів у країні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Протести у БілорусіЛатвияСМИпомощь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся