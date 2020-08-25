Парламент Эстонии поддержал протестующих против Лукашенко в Беларуси

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В Эстонии призвали провести новые выборы в Беларуси

Парламент Эстонии на внеочередном заседании принял резолюцию "В поддержку демократии и гражданского общества Беларуси". В документе эстонский парламент поддержал участников протестов и призвал провести новые демократические выборы в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Эстонии.

За соответствующий документ проголосовали 92 депутат, еще один - не участвовал в голосовании.

"Парламент не признает президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими. Парламент осуждает применение силы против мирных демонстрантов и призывает власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам", - говорится в документе.

Также в резолюции эстонские депутаты призвали Европейский союз, кроме санкций, должен разработать политику долгосрочной поддержки белорусского общества.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников, причастных к возможной фальсификации выборов и применению силы к протестующим.

До этого в Европейском союзе не признали результаты выборов и начали работу над санкциями против Беларуси.