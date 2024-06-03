В Париже задержали иностранцев, которые на акции "похоронили" французских солдат в Украине

Французские правоохранители арестовали трех иностранцев, подозреваемых в проведении "перформанса" возле Эйфелевой башни в Париже с пятью гробами с флагами и надписью "Французские солдаты в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI .

Эти гробы с провокационной надписью были обнаружены в центре Парижа на набережной Бранли около подножия Эйфелевой башни в субботу. Позже стало известно о задержании подозреваемых.

Как сообщили в воскресенье источники AFP, близкие к делу, инцидент расследуется как возможное вмешательство иностранного государства в дела Франции, говорится в публикации Международного французского радио.

Также отмечается, что в брошенных ящиках был гипс.

Водитель фургона, который использовался для перевозки гробов, был арестован недалеко от места происшествия. Он рассказал полиции, что ему заплатили 40 евро (43 доллара) за то, чтобы он провез двух других людей и их груз.

Два других были задержаны позже в субботу на другом конце Парижа на автовокзале Берси, где подозреваемые собирались сесть на рейс в Берлин.

По данным СМИ, среди трех задержанных - болгарин, украинец и немец. Все они под стражей.

"Российский след"

В этом инциденте, как и в некоторых других, французские власти подозревают иностранное - в том числе российское - вмешательство во внутренние дела.

Среди других случаев, произошедшего недавно, можно выделить инцидент с нанесением красного граффити на Мемориале Холокоста во Франции в прошлом месяце. Трое подозреваемых по этому делу, вероятно, скрылись за границу.

Париж подозревает, что РФ стоит за другим резонансным инцидентом - нанесением десятков звезд Давида на здания в столице Франции и пригородах вскоре после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Следователи заявили, что некоторые из массовых граффити, которые широко осуждаются как антисемитские, могли быть сделаны по "выразительному требованию" лица, проживающего за границей, что означает возможную связь с Россией.

Заявления Франции о возможной отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки западных войск в Украину. Но французский лидер не раскрыл деталей инициативы, до какой-либо конкретики в этом вопросе не дошел.

Между тем, ряд стран-членов НАТО выступили против этой идеи, но нашлись и сторонники инициативы.

Добавим, на днях главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Франция решила направить своих инструкторов в Украину.

В конце мая западные СМИ писали, что Франция в скором времени может направить военных инструкторов в Украину.