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Граффити со звездой Давида в Париже могут быть операцией россиян, - СМИ

Париж, Вторник 07 ноября 2023 17:54
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Граффити со звездой Давида в Париже могут быть операцией россиян, - СМИ Фото: граффити со звездой Давида в Париже могут быть операцией россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Массовое появление граффити со звездой Давида на улицах Парижа может быть частью дестабилизационной операции России. Французские правоохранители рассматривают эту версию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Franceinfo.

По информации источника издания, следователи предполагают, что при помощи граффити со звездой Давида россияне пытались дестабилизировать ситуацию во Франции.

Журналисты уточняют, что версия появилась после того, как десять дней назад правоохранители задержали молодую пару граждан Молдовы, которых застали ночью за рисованием звезд Давида на фасадах зданий. Во время задержания они заявили, что такую задачу им поручил россиянин за небольшое денежное вознаграждение.

После этого было принято решение о депортации супругов и они были помещены в центр содержания под стражей.

Также, по данным Franceinfo, следователи установили личности еще одной пары, попавшей в поле зрения камер видеонаблюдения. Новые подозреваемые быстро покинули Францию.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала свою операцию против террористов, в рамках которой по Сектору Газа нанесли ряд ракетных ударов.

На этом фоне в различных странах мира прошли акции в поддержку Палестины. В частности, такие акции состоялись и во Франции.

12 октября полиции и жандармерии пришлось разогнать запрещенные пропалестинские митинги с применением слезоточивого газа и водометов.

Также с начала нападения ХАМАС во Франции было зафиксировано "857 антисемитских актов", были арестованы 425 граждан, связанных с подобными нарушениями.

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Франция ХАМАС Российская Федерация Израиль Париж
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