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Полиция Парижа предполагает, что РФ стоит за осквернением мемориала жертвам Холокоста, - СМИ

Париж, Среда 22 мая 2024 22:00
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Полиция Парижа предполагает, что РФ стоит за осквернением мемориала жертвам Холокоста, - СМИ Архивное фото: Франция расследует причастность РФ к осквернению мемориала (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Недавно в Париже осквернили мемориал жертвам Холокоста, нарисовав на нем граффити красного цвета. Правоохранители проверяют, причастна ли к этому Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Francetv Info и The Guardian.

Журналисты указывают, что гипотезу о дестабилизационной операции, исходящей из России, рассматривают следователи по делу о рисунках с "красными руками" на мемориале жертвам холокоста в Париже. Отмечается, что "красные руки" были нарисованы баллончиками в ночь с понедельника 13 мая на вторник 14 мая на "Стене праведников".

При этом полицейским уже удалось установить, что около трех часов ночи вокруг мемориала двигались два человека с баллончиками с краской и трафаретом в руках.

"Следователям удалось быстро опознать их по номерам телефонов: оба граффити-художника, а также еще один или двое мужчин, которые, вероятно, были причастны к этому делу, являются болгарами. Эти люди покинули Францию на автобусе с автовокзала Берси в направлении Брюсселя", - пишут журналисты.

Не первая диверсия со стороны РФ

Осенью прошлого года сообщалось, что массовое появление граффити со звездой Давида на улицах Парижа может являться частью дестабилизационной операции России.

В то же время французские прокуроры заявили, что они расследовали то дело и двое граждан Молдовы признались, что нарисовали баллончиками звезды Давида на стенах парижских домов по указанию "кого-то из-за рубежа".

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