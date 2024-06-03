У Парижі затримали іноземців, які на акції "поховали" французьких солдатів в Україні

Французькі правоохоронці заарештувала трьох іноземців, підозрюваних у влаштуванні "перформансу" біля Ейфелевої вежі в Парижі із п'ятьма трунами з прапорами та написом "Французькі солдати в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI .

Ці труни з провокативним написом були виявлені в центрі Парижу на набережній Бранлі біля підніжжя Ейфелевої вежі у суботу. Пізніше стало відомо про затримання підозрюваних.

Як повідомили в неділю AFP джерела, близькі до справи, інцидент розслідується як можливе втручання іноземної держави у справи Франції, йдеться в публікації Міжнародного французького радіо.

Також зазначається, що в самих залишених ящиках був гіпс.

Водій фургона, який використовувався для перевезення трун, був заарештований неподалік від місця події. Він розповів поліції, що йому заплатили 40 євро (43 долари) за те, щоб він провіз двох інших людей та їхній вантаж.

Двоє інших були затримані пізніше в суботу на іншому кінці Парижу на автовокзалі Берсі, де підозрювані збиралися сісти на рейс до Берліна.

За даними ЗМІ, серед трьох затриманих є болгарин, українець та німець. Наразі усі вони під вартою.

"Російський слід"

У цьому інциденті, як і в деяких інших, французька влада підозрює іноземне - зокрема російське - втручання у внутрішні справи.

Серед інших випадків, що стався нещодавно, можна виокремити інцидент із нанесенням червоного графіті на Меморіалі Голокосту у Франції минулого місяця. Троє підозрюваних у цій справі, ймовірно, втекли за кордон.

Париж підозрює, що РФ стоїть за іншим резонансним інцидентом - нанесенням десятків зірок Давида на будівлі у столиці Франції та передмістях невдовзі після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року.

Слідчі заявили, що деякі з масових графіті, які широко засуджуються як антисемітські, могли бути зроблені на "виразну вимогу" особи, яка проживає за кордоном, що означає можливий зв'язок з Росією.

Заяви Франції щодо можливої відправки військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість відправки західних військ в Україну. Але французький лідер не розкрив деталей ініціативи, до якоїсь конкретики в цьому питанні не дійшов.

Між тим низка країн-членів НАТО виступили проти цієї ідеї, але знайшлися і прихильники ініціативи.

Додамо, днями головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Франція вирішила направити своїх інструкторів до України.

Наприкінці травня західні ЗМІ писали, що Франція незабаром може спрямувати військових інструкторів в Україну.