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Франция на следующей неделе может объявить об отправке военных инструкторов в Украину, - СМИ

Четверг 30 мая 2024 14:59
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Франция на следующей неделе может объявить об отправке военных инструкторов в Украину, - СМИ Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Франция вскоре может направить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны России. Париж может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам дипломатических источников издания, Париж надеется создать и возглавить коалицию стран, предлагающих такую помощь Киеву в военных действиях, несмотря на то, что некоторые европейские партнеры опасаются, что это может сделать более вероятным прямой конфликт с Россией.

По словам двух дипломатов, Франция первоначально направит ограниченное число сотрудников для оценки условий миссии, а затем направит несколько сотен инструкторов.

По их словам, обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании техники в рабочем состоянии и технической экспертизе боевых самолетов, которую предоставит Запад. Париж также будет финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду.

"Договоренности находятся на очень высоком уровне, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", - заявил один из источников.

Инициатива Макрона

Несколько месяцев назад президент Франции Эммануэль Макрон был первым западным лидером, который допустил возможность отправки западных войск в Украину.

Тогда глава французского государства назвал условия, при которых эта инициатива может быть реализована. В частности, отправка войск может произойти в случае нового нападения россиян на Одессу или Киев.

Однако на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что Франция решила направить своих инструкторов в Украину.

Отметим, что ранее Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию, который состоится 6 июня.

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