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В результаті нападу В Глазго постраждали шість чоловік

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 21:45
В результаті нападу В Глазго постраждали шість чоловік
Фото: у Глазго відбувся напад (twitter.com/ThatReilz)

Ще троє людей загинули, включаючи нападника

В результаті нападу чоловіка в центрі шотландського міста Глазго було поранено шість осіб. Раніше повідомлялося про трьох убитих, серед яких нападник.

Про це повідомляє поліція Шотландії в Twitter.

При цьому наголошується, що серед постраждалих - співробітник поліції, який знаходиться в критичному стані.

"Людина, у якого вистрілив співробітник поліції, помер. Ще шість постраждалих отримують лікування в лікарні", - йдеться в повідомленні.

У заяві поліцейського управління Великого Глазго йдеться, що напад не розглядається як терористичний акт. При цьому в правоохоронних органах повідомили, що розслідування даної події триває.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Глазго чоловік напав з холодною зброєю на людей на території готелю "Парк інн".

Останнім часом у готелі селили шукачів притулку, які очікують рішення влади Великобританії. В результаті нападу загинули три людини, включаючи нападника.

Додамо, що 21 червня в британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму, загинули троє людей.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Шотландиянапад
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