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В англійському містечку невідомий влаштував різанину в парку, є жертви

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 02:32
В англійському містечку невідомий влаштував різанину в парку, є жертви
Фото: поліція Британії (Twitter/BBC)

Загинули щонайменше троє людей

У британському містечку Редінг в центральному парку невідомий чоловік з ножем напав на людей під час маніфестації проти расизму. Нападник встиг завдати смертельний травм трьом людям.

Про це повідомляє Sky News.

Напад стався ввечері суботи, 20 червня. У цей момент в місті проходили мирні демонстрації на підтримку руху Black Lives Matter.

Свідки зазначили, що бачили, як чоловік підійшов до групи людей із 10 осіб та почав завдавати всім ударів - бив у шию та у тулуб. Відомо, що ще двоє людей із травмами доставлені до лікарні. Чоловіка врешті затримали поліцейські.

Встановлено, що нападник є лівійцем. Мотиви його нападу поки не відомі. На цей час затриманий перебуває під вартою.

"Поліція на місці, проводиться розслідування", - йдеться в повідомленні управління поліції по регіону долини річки Темзи.

На інцидент вже відреагував прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він подякував рятувальним службам, які спрацювали оперативно.

"Мої думки зі всіма тими, хто постраждав від жахливого інциденту в Редінгу, і я дякую аварійним службам на місці події", - написав Джонсон у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно у Бельгії скоїли замах на вбивство бургомістра міста Брюгге Дірка Де Фау, він отримав ножове поранення.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Великобританиянападение с ножом
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