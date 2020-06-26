У Глазго чоловік з ножем напав на перехожих, є жертви

Фото: чоловік з ножем (pixabay)

Інцидент стався в центрі міста

В шотландському місті Глазго невідомий чоловік напав на людей з ножем. В результаті інциденту загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє BBC.

Пригода сталася в готелі в центрі міста. За попередньою інформацією, нападник поранив трьох людей на сходовій клітці, після чого вони померли.

На місці події перебувають десятки поліцейських машин та автомобілів швидкої допомоги.

У поліції повідомили, що нападник був застрелений.

Видання The Telegraph пише, що правоохоронці не виключають версію теракту.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020

Нагадаємо, 21 червня в британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму, загинули троє людей.

Крім того, у Бельгії вчинили замах на вбивство бургомістра міста Брюгге Дірка Де Фау, він отримав ножове поранення.

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Автор: РБК-Україна