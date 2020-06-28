У Глазго стався ще один напад з ножем, є жертва

Фото: поліція Глазго (sky.com)

Поліція не пов'язує напад із атакою 26 червня

У шотландському місті Глазго 28 червня невідомий чоловік здійснив напад з ножем. У результаті загинула людина.

Про це повідомляє поліція міста в Twitter.

Поліцію викликали о 12:10. Напад відбувся на Арглайл-стріт.

"Офіцери наразі на місці злочину, і розслідування тривають. Ми вважаємо, що це був цілеспрямований напад. Ми вважаємо, що це була цілеспрямована атака, однак це не загрожує широкій громадськості. Інцидент також не трактується як пов'язаний з тим, що відбувся на вулиці Вест-Джордж, штат Глазго, в п'ятницю, 26 червня", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 26 червня центрі Глазго чоловік напав з холодною зброєю на людей на території готелю "Парк інн".

В результаті нападу чоловіка в центрі Глазго було поранено шість осіб, троє з них померли.

РБК-Україна писало, що 21 червня в британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму, загинули троє людей.

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Автор: Инна Собора