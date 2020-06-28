ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Глазго стався ще один напад з ножем, є жертва

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 23:42
У Глазго стався ще один напад з ножем, є жертва
Фото: поліція Глазго (sky.com)

Поліція не пов'язує напад із атакою 26 червня

У шотландському місті Глазго 28 червня невідомий чоловік здійснив напад з ножем. У результаті загинула людина.

Про це повідомляє поліція міста в Twitter.

Поліцію викликали о 12:10. Напад відбувся на Арглайл-стріт.

"Офіцери наразі на місці злочину, і розслідування тривають. Ми вважаємо, що це був цілеспрямований напад. Ми вважаємо, що це була цілеспрямована атака, однак це не загрожує широкій громадськості. Інцидент також не трактується як пов'язаний з тим, що відбувся на вулиці Вест-Джордж, штат Глазго, в п'ятницю, 26 червня", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 26 червня центрі Глазго чоловік напав з холодною зброєю на людей на території готелю "Парк інн".

В результаті нападу чоловіка в центрі Глазго було поранено шість осіб, троє з них померли.

РБК-Україна писало, що 21 червня в британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму, загинули троє людей.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України полициянападВеликобритания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся