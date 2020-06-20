У Бельгії скоїли замах на мера міста

Фото: людина з ножем (flickr.com/moscow-live)

Напад скоїли на бургомістра міста Брюгге

У Бельгії скоїли замах на вбивство бургомістра міста Брюгге Дірка Де Фау. Очільник міста отримав ножове поранення.

Про це повідомляє новинне агентство RTBF.

Напад стався вранці суботи поблизу юридичної фірми 62-річного Де Фау. Невідомий чоловік завдав удар ножем бургомістру в область шиї.

Пораненого міського голову госпіталізували, йому вже зробили операцію. Зараз його стан стабільний.

Нападника заарештували. ЗМІ пишуть, що злочинець може бути колишнім клієнтом юридичної фірми Де Фау, але поки ця інформація не підтверджена. Також пишуть, що нападник може мати проблеми із психікою.

Нагадаємо, раніше у Словаччині колишній учень влаштував різанину в школі, в результаті чого загинув заступник директора закладу.

Ще один напад з ножем стався у Китаї, де озброєний чоловік увірвався до школи та поранив понад 40 людей.

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Автор: Дмитро Левицький