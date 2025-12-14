ua en ru
Папа Римский может посетить Украину, Ватикан уже разработал план, - ANSA

Воскресенье 14 декабря 2025 14:14
Папа Римский может посетить Украину, Ватикан уже разработал план, - ANSA Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину, но трудности связаны с вопросами безопасности. Однако Ватикан уже разработал организационный план, который позволит ему осуществить этот визит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Надеюсь, что да (состоится визит в Украину - ред.), но не знаю когда. В таких вещах нужно быть реалистами", - ответил Папа Римский журналистам после недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Папа Лев XIV вновь выразил пожелание приложить все усилия для достижения "справедливого и прочного мира".

К этим же усилиям он призвал итальянских дипломатов.

Чтобы "беречь и продвигать истинный мир, вы должны быть людьми диалога, мудрыми в чтении знамений времени согласно тому кодексу христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры", - отметил Папа Римский.

Встреча Зеленского с Папой Римским

Напомним, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Риме.

Одной из встреч была аудиенция с Папой Римским Львом XIV, которая длилась 30 минут в закрытом формате. Святейший Отец принял украинского лидера в резиденции в Кастель-Гандольфо.

После завершения официальной части Зеленский и Папа Римский вышли на балкон резиденции, поздоровались с журналистами, но не сделали никаких заявлений для прессы.

В то же время Папа Лев XIV после встречи с Зеленским призвал к справедливому миру в Украине.

Папа Римский Лев XIV Визит в Украину
