Папа Римский может посетить Украину, Ватикан уже разработал план, - ANSA

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину, но трудности связаны с вопросами безопасности. Однако Ватикан уже разработал организационный план, который позволит ему осуществить этот визит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"Надеюсь, что да (состоится визит в Украину - ред.), но не знаю когда. В таких вещах нужно быть реалистами", - ответил Папа Римский журналистам после недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Папа Лев XIV вновь выразил пожелание приложить все усилия для достижения "справедливого и прочного мира".

К этим же усилиям он призвал итальянских дипломатов.

Чтобы "беречь и продвигать истинный мир, вы должны быть людьми диалога, мудрыми в чтении знамений времени согласно тому кодексу христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры", - отметил Папа Римский.