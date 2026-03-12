Топливо дорожает даже на "Укрнафте": обзор цен на АЗС 12 марта

Главное Дизель : "Укрнафта" +2,00 грн/л; WOG + 1,00 грн/л.

: +1,00 грн/л на ОККО, WOG, SOCAR. Бензин: цены на все виды в сетях ОККО, WOG, SOCAR и "Укрнафта" за сутки остались без изменений.





Фото: цены на топливо на популярных украинских сетях АЗС 12 марта 2026 года (инфографика РБК-Украина)

Обзор цен на АЗС 12 марта

По состоянию на четверг на украинских АЗС зафиксировано изменение стоимости отдельных видов топлива. Несмотря на усилия правительства по сдерживанию цен через государственный сектор, сеть "Укрнафта" подняла цену на дизельное топливо на 2 грн.

Поэтому наиболее заметный рост произошел именно в государственной сети "Укрнафта":

ДТ (Energy): 75,99 грн (было 73,99 грн) добавило +2 грн в цене за литр

ДТ: 71,99 грн (было 69,99 грн) добавило +2 грн в цене за литр

Бензин и газ остались без изменений: А-95 - 68,99 грн, Газ - 40,99 грн.

Сеть WOG откорректировала стоимость дизеля и газа:

ДТ Евро-5: 76,99 грн (было 75,99 грн) +1 грн в цене за литр

ДТ Mustang: 79,99 грн (было 78,99 грн) +1 грн в цене за литр

Газ: 43,98 грн (было 42,98 грн) +1 грн в цене за литр

В ОККО и SOCAR стоимость бензина и дизеля осталась стабильной, однако есть рост в цене на автогаз:

ОККО (Газ): 42,99 грн (было 41,99 грн) +1 грн в цене за литр

SOCAR (Газ): 42,98 грн (было 41,98 грн) +1 грн в цене за литр

Детализация цен на 12 марта

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Евро - 70,99 грн

ДТ Pulls - 78,99 грн

ДТ Евро - 75,99 грн

Газ - 42,99 грн

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Евро - 70,99 грн

ДТ Евро-5 - 76,99 грн

ДТ Mustang - 79,99 грн

Газ - 43,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДТ NANO Extro - 80,99 грн

ДТ NANO - 77,99 грн

Газ - 42,98 грн

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДТ (Energy) - 75,99 грн

ДТ - 71,99 грн

Газ - 40,99 грн

Почему дорожает топливо

На мировом энергетическом рынке наблюдается сильная нестабильность. После начала операции США и Израиля против Ирана цена на нефть марки Brent в понедельник превысила 100 долларов за баррель - это был самый высокий показатель с середины 2022 года.

Уже на следующий день котировки начали снижаться после заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном "практически завершена". Сейчас нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.

На фоне этих процессов на прошлой неделе начали расти цены на топливо и в Украине. Еще 5 марта Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить причины повышения цен. Операторам рынка дали три дня для предоставления информации.

Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко в среду, 11 марта выступил в Верховной Раде перед народными депутатами.

По его словам, одной из ключевых причин роста стоимости топлива является то, что после остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Украина в значительной степени зависит от импорта - сейчас около 85% светлых нефтепродуктов завозятся из-за рубежа.

Кроме того, на рынок влияют рост спроса, сокращение запасов топлива, подорожание логистики и уменьшение предложения от европейских поставщиков.

Глава АМКУ говорит, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, а на дизельное топливо - на 60-140%.