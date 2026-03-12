Топливо дорожает даже на "Укрнафте": обзор цен на АЗС 12 марта

Цены на топливо на украинских АЗС снова меняются. За последние сутки дизель подорожал в нескольких популярных сетях, а государственная "Укрнафта" подняла его стоимость на 2 гривны за литр.
Сколько стоит бензин, дизель и газ 12 марта и где заправиться выгоднее всего - в материале РБК-Украина ниже.
Главное
Фото: цены на топливо на популярных украинских сетях АЗС 12 марта 2026 года (инфографика РБК-Украина)
По состоянию на четверг на украинских АЗС зафиксировано изменение стоимости отдельных видов топлива. Несмотря на усилия правительства по сдерживанию цен через государственный сектор, сеть "Укрнафта" подняла цену на дизельное топливо на 2 грн.
Поэтому наиболее заметный рост произошел именно в государственной сети "Укрнафта":
Бензин и газ остались без изменений: А-95 - 68,99 грн, Газ - 40,99 грн.
Сеть WOG откорректировала стоимость дизеля и газа:
В ОККО и SOCAR стоимость бензина и дизеля осталась стабильной, однако есть рост в цене на автогаз:
ОККО:
WOG:
SOCAR:
"Укрнафта":
На мировом энергетическом рынке наблюдается сильная нестабильность. После начала операции США и Израиля против Ирана цена на нефть марки Brent в понедельник превысила 100 долларов за баррель - это был самый высокий показатель с середины 2022 года.
Уже на следующий день котировки начали снижаться после заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном "практически завершена". Сейчас нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.
На фоне этих процессов на прошлой неделе начали расти цены на топливо и в Украине. Еще 5 марта Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить причины повышения цен. Операторам рынка дали три дня для предоставления информации.
Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко в среду, 11 марта выступил в Верховной Раде перед народными депутатами.
По его словам, одной из ключевых причин роста стоимости топлива является то, что после остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Украина в значительной степени зависит от импорта - сейчас около 85% светлых нефтепродуктов завозятся из-за рубежа.
Кроме того, на рынок влияют рост спроса, сокращение запасов топлива, подорожание логистики и уменьшение предложения от европейских поставщиков.
Глава АМКУ говорит, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, а на дизельное топливо - на 60-140%.