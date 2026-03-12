Паливо дорожчає навіть на "Укрнафті": огляд цін на АЗС 12 березня

Ціни на пальне на українських АЗС знову змінюються. За останню добу дизель подорожчав у кількох популярних мережах, а державна "Укрнафта" підняла його вартість на 2 гривні за літр.
Скільки коштує бензин, дизель та газ 12 березня та де заправитися найвигідніше - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне
Фото: ціни на пальне на популярних українських мережах АЗС 12 березня 2026 року (інфографіка РБК-Україна)
Станом на четвер на українських АЗС зафіксовано зміну вартості окремих видів пального. Попри зусилля уряду щодо стримування цін через державний сектор, мережа "Укрнафта" підняла ціну на дизельне пальне на 2 грн.
Тож найбільш помітне зростання відбулося саме в державній мережі "Укрнафта":
Бензин та газ залишилися без змін: А-95 - 68,99 грн, Газ - 40,99 грн.
Мережа WOG відкоригувала вартість дизеля та газу:
У ОККО та SOCAR вартість бензину та дизеля залишилася стабільною, проте є зростання у ціні на автогаз:
ОККО:
WOG:
SOCAR:
"Укрнафта":
На світовому енергетичному ринку спостерігається сильна нестабільність. Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану ціна на нафту марки Brent у понеділок перевищила 100 доларів за барель - це був найвищий показник із середини 2022 року.
Вже наступного дня котирування почали знижуватися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном "практично завершена". Зараз нафта Brent торгується приблизно по 96 доларів за барель.
На тлі цих процесів минулого тижня почали зростати ціни на пальне і в Україні. Ще 5 березня Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС із вимогою пояснити причини підвищення цін. Операторам ринку дали три дні для надання інформації.
Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко у середу, 11 березня виступив у Верховній Раді перед народними депутатами.
За його словами, однією з ключових причин зростання вартості пального є те, що після зупинки найбільшого нафтопереробного заводу Україна значною мірою залежить від імпорту - наразі близько 85% світлих нафтопродуктів завозяться з-за кордону.
Крім того, на ринок впливають зростання попиту, скорочення запасів пального, подорожчання логістики та зменшення пропозиції від європейських постачальників.
Голова АМКУ каже, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, а на дизельне пальне - на 60-140%.