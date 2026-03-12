Паливо дорожчає навіть на "Укрнафті": огляд цін на АЗС 12 березня

Головне Дизель : "Укрнафта" +2,00 грн/л; WOG + 1,00 грн/л.

: "Укрнафта" +2,00 грн/л; WOG + 1,00 грн/л. Автогаз : +1,00 грн/л на ОККО, WOG, SOCAR.

: +1,00 грн/л на ОККО, WOG, SOCAR. Бензин: ціни на всі види у мережах ОККО, WOG, SOCAR та "Укрнафта" за добу залишилися без змін.





Фото: ціни на пальне на популярних українських мережах АЗС 12 березня 2026 року (інфографіка РБК-Україна)

Огляд цін на АЗС 12 березня

Станом на четвер на українських АЗС зафіксовано зміну вартості окремих видів пального. Попри зусилля уряду щодо стримування цін через державний сектор, мережа "Укрнафта" підняла ціну на дизельне пальне на 2 грн.

Тож найбільш помітне зростання відбулося саме в державній мережі "Укрнафта":

ДП (Energy): 75,99 грн (було 73,99 грн) додало +2 грн в ціні за літр

ДП: 71,99 грн (було 69,99 грн) додало +2 грн в ціні за літр

Бензин та газ залишилися без змін: А-95 - 68,99 грн, Газ - 40,99 грн.

Мережа WOG відкоригувала вартість дизеля та газу:

ДП Євро-5: 76,99 грн (було 75,99 грн) +1 грн в ціні за літр

ДП Mustang: 79,99 грн (було 78,99 грн) +1 грн в ціні за літр

Газ: 43,98 грн (було 42,98 грн) +1 грн в ціні за літр

У ОККО та SOCAR вартість бензину та дизеля залишилася стабільною, проте є зростання у ціні на автогаз:

ОККО (Газ): 42,99 грн (було 41,99 грн) +1 грн в ціні за літр

SOCAR (Газ): 42,98 грн (було 41,98 грн) +1 грн в ціні за літр

Деталізація цін на 12 березня

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Євро - 70,99 грн

ДП Pulls - 78,99 грн

ДП Євро - 75,99 грн

Газ - 42,99 грн

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Євро - 70,99 грн

ДП Євро-5 - 76,99 грн

ДП Mustang - 79,99 грн

Газ - 43,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДП NANO Extro - 80,99 грн

ДП NANO - 77,99 грн

Газ - 42,98 грн

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДП (Energy) - 75,99 грн

ДП - 71,99 грн

Газ - 40,99 грн

Чому дорожчає пальне

На світовому енергетичному ринку спостерігається сильна нестабільність. Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану ціна на нафту марки Brent у понеділок перевищила 100 доларів за барель - це був найвищий показник із середини 2022 року.

Вже наступного дня котирування почали знижуватися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном "практично завершена". Зараз нафта Brent торгується приблизно по 96 доларів за барель.

На тлі цих процесів минулого тижня почали зростати ціни на пальне і в Україні. Ще 5 березня Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС із вимогою пояснити причини підвищення цін. Операторам ринку дали три дні для надання інформації.

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко у середу, 11 березня виступив у Верховній Раді перед народними депутатами.

За його словами, однією з ключових причин зростання вартості пального є те, що після зупинки найбільшого нафтопереробного заводу Україна значною мірою залежить від імпорту - наразі близько 85% світлих нафтопродуктів завозяться з-за кордону.

Крім того, на ринок впливають зростання попиту, скорочення запасів пального, подорожчання логістики та зменшення пропозиції від європейських постачальників.

Голова АМКУ каже, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, а на дизельне пальне - на 60-140%.