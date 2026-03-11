Глава АМКУ назвал причины роста цен на топливо в Украине

Одним из главных факторов роста цен на топливо стала остановка крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине. Также есть и другие причины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко заявил во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

По его словам, в связи со стремительным ростом цен на топливо, который начался 28 февраля этого года, уже 2 марта АМКУ начал расследование с целью выявления признаков нарушения законодательства в нарушении экономической конкуренции в действиях операторов АЗС.

В частности, были направлены требования к крупнейшим топливным сетям с целью предотвратить безосновательное поднятие цен на топливо.

Параллельно АМКУ начал проводить ряд рабочих встреч с каждым оператором АЗС, в том числе с национальными.

Уже 9 марта, по результатам обработки полученной информации и анализа указанных факторов существенного увеличения цен, АМКУ начал рассмотрение дела по признакам совершения нарушения на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов в виде антиконкурентных согласованных действий.

"Несмотря на наличие объективных факторов роста цен на светлые нефтепродукты, Комитет не исключает, что такая ситуация может быть вызвана еще и отдельными субъективными факторами", - отметил Кириленко.

Он проинформировал о том, что на сегодня АМКУ удалось выяснить.

"Основным объективным фактором, который повлиял на увеличение цен, является то, что начиная с прошлого года, а именно после остановки крупнейшего, по сути, единственного нефтеперерабатывающего предприятия в Украине, почти все светлые нефтепродукты в процентном эквиваленте 85% + зависят от импорта нефтепродуктов", - отметил глава АМКУ.

Другие факторы роста цен:

рост объемов спроса и сокращение объемов предложения и запасов;

рост фактической стоимости приобретения нефтепродуктов и прогноз дальнейшего роста себестоимости нефтепродуктов;

увеличение стоимости логистических услуг;

невозможность сравнения условий и объемов хранения топлива на территории Украины.

"Сейчас логистика по доставке топлива не может быть априори сравнима с логистикой и доставкой, и производством топлива в странах Европейского Союза", - подчеркнул глава АМКУ.

По его словам, 27 февраля 2026 года, согласно информации операторов, объемы приобретения нефтепродуктов, а в частности бензина марки А-95 и дизельного топлива, выросли на 40-70% по бензину и 60-140% по дизельному топливу соответственно.

Одновременно происходило и сокращение предложения со стороны европейских поставщиков в связи с необходимостью и четкой аргументацией европоставщиков наполнения собственных рынков.

В то же время Кириленко отметил, что указанную ситуацию нельзя сравнивать с ситуацией в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, когда в Украине были огромные проблемы с логистикой, но имелся ресурс и ресурс был постоянный в ЕС.

"Поэтому, к примеру, по состоянию на 23 февраля рост в Европе достиг отметки в 10,5%, при этом такого уровня роста цены на АЗС нашей страны испытали только 4 марта текущего года, то есть через 14 дней", - добавил глава АМКУ.