Топливный кризис: в 26 аэропортах РФ ограничили заправку самолетов
В России аэропорты массово вводят ограничения на заправку самолетов. Причем топливный кризис затронул авиагавани по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
В РФ ограничивают заправку самолетов
Ограничительные меры приняли в 26 аэропортах - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это следует из данных системы аэронавигационной информации, которые проанализировала "Верстка".
Первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Они действуют от одного до семи месяцев - в зависимости от аэропорта.
Так, например, в Пулково (Петербург) до марта 2027 года заправка самолетов возможна только в соответствии с полетным планом без дополнительных объемов. Такой же порядок заправки установлен в калининградском Храбровом до декабря.
В 15 из 26 аэропортов ограничения касаются только иностранных авиаперевозчиков. Они могут заправиться на один полет.
В частности, такие лимиты действуют в аэропортах:
- Казани,
- Уфы,
- Перми,
- Екатеринбурга,
- Челябинска,
- Тюмени,
- Иркутска,
- Владивостока,
- Хабаровска,
- Якутска и др.
Самая критическая ситуация на юге России, где часть аэропортов закрыта из-за войны. Из шести действующих ограничения на заправку для всех перевозчиков установлены в:
- Сочи,
- Волгограде,
- Астрахани.
Только для иностранных компаний - в Краснодаре.
Топливный кризис в РФ
Топливный кризис вспыхнул в стране-агрессоре в результате ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.
Всего с начала года Вооруженные силы Украины поразили российские нефтезаводы более 70 раз и выводили из строя самые большие из них. В результате нефтепереработка падала до минимума с 2002 года.
Правительство РФ до 30 ноября ввело запрет на экспорт авиатоплива. Однако это не сделало критическую ситуацию лучше. Эксперты прогнозировали рост цен на авиакеросин до завершения ремонтов НПЗ.
Ранее РБК-Украина писало, что российский диктатор Владимир Путин признал, что власти оказались не готовы к серии украинских атак на энергоинфраструктуру России. Топливный кризис в РФ усилился.
Кроме того, производство бензина в России в конце августа упало примерно до 70% от уровня внутреннего потребления. Украинские дроны нанесли новые удары по НПЗ врага.
Также сообщалось, что на заправках в Елецком районе Липецкой области России образовались огромные очереди за горючим. На многих АЗС его вообще нет.