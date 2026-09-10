Топливный кризис: в 26 аэропортах РФ ограничили заправку самолетов

В России аэропорты массово вводят ограничения на заправку самолетов. Причем топливный кризис затронул авиагавани по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

В РФ ограничивают заправку самолетов

Ограничительные меры приняли в 26 аэропортах - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это следует из данных системы аэронавигационной информации, которые проанализировала "Верстка".

Первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Они действуют от одного до семи месяцев - в зависимости от аэропорта.

Так, например, в Пулково (Петербург) до марта 2027 года заправка самолетов возможна только в соответствии с полетным планом без дополнительных объемов. Такой же порядок заправки установлен в калининградском Храбровом до декабря.

В 15 из 26 аэропортов ограничения касаются только иностранных авиаперевозчиков. Они могут заправиться на один полет.

В частности, такие лимиты действуют в аэропортах:

Казани,

Уфы,

Перми,

Екатеринбурга,

Челябинска,

Тюмени,

Иркутска,

Владивостока,

Хабаровска,

Якутска и др.

Самая критическая ситуация на юге России, где часть аэропортов закрыта из-за войны. Из шести действующих ограничения на заправку для всех перевозчиков установлены в:

Сочи,

Волгограде,

Астрахани.

Только для иностранных компаний - в Краснодаре.

Топливный кризис в РФ

Топливный кризис вспыхнул в стране-агрессоре в результате ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Всего с начала года Вооруженные силы Украины поразили российские нефтезаводы более 70 раз и выводили из строя самые большие из них. В результате нефтепереработка падала до минимума с 2002 года.

Правительство РФ до 30 ноября ввело запрет на экспорт авиатоплива. Однако это не сделало критическую ситуацию лучше. Эксперты прогнозировали рост цен на авиакеросин до завершения ремонтов НПЗ.