Путин не исключил, что россиянам следует привыкать к дефициту бензина

Удары Украины по российским НПЗ усугубили топливный кризис в стране-агрессоре. Власти начали призывать россиян готовиться к длительной нехватке бензина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, передает The Moscow Times.

Путин призвал россиян готовиться

Диктатор признал, что власти оказались не готовы к серии украинских атак на энергоинфраструктуру России. Результатами которых стали обвальное падение выпуска нефтепродуктов и самый масштабный в современной истории топливный кризис.

"(Мы) исходили из того, что это чисто гражданские объекты, и они не могут быть объектами каких-либо атак даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе", - цинично сказал Путин.

Также на вопрос, стоит ли россиянам привыкать к дефициту бензина, глава Кремля ответил:

"Мы должны быть готовы ко всему. Только наша готовность даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать".

По словам Путина, на удары по НПЗ Россия якобы "вынуждена отвечать зеркально". Он считает, что этот ответ "оказался значительным".

Также диктатор лживо пообещал, что нефтекомпании уже активно сами защищают свои объекты и постепенно восстанавливают поврежденные заводы.

"Думаю, 10% оставшихся мы восстановим в ближайшее время", - говорит он.

А ПВО Россия будет укреплять, пока идет "СВО", заверил Путин.

Дефицит бензина в России

Ранее РБК-Украина писало, что производство бензина в России в конце августа упало примерно до 70% уровня внутреннего потребления. Украинские дроны нанесли новые удары по НПЗ врага.