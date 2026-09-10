Паливна криза: у 26 аеропортах РФ обмежили заправку літаків

У Росії аеропорти масово запроваджують обмеження на заправку літаків. Причому паливна криза торкнулася авіагаваней по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

У РФ обмежують заправку літаків

Обмежувальних заходів вжили в 26 аеропортах - від Калінінграда до Петропавловська-Камчатського. Це випливає з даних системи аеронавігаційної інформації, які проаналізувала "Верстка".

Перші ліміти встановили ще у червні, а друга хвиля припала на вересень. Вони діють від одного до майже семи місяців - залежно від аеропорту.

Так, наприклад, у Пулковому (Петербург) до березня 2027 року заправка літаків можлива лише відповідно до польотного плану без додаткових обсягів. Такий самий порядок заправки встановлено в калінінградському Хоробровому до грудня.

У 15 з 26 аеропортів обмеження торкаються лише іноземних авіаперевізників. Вони мають змогу заправитися на один політ.

Зокрема, такі ліміти діють в аеропортах:

Казані,

Уфи,

Пермі,

Єкатеринбурга,

Челябінська,

Тюмені,

Іркутська,

Владивостока,

Хабаровська,

Якутська та ін.

Найгірша ситуація на півдні Росії, де частина аеропортів закрита через війну. З шести діючих обмеження на заправку для всіх перевізників встановлені у:

Сочі,

Волгограді,

Астрахані.

Тільки для іноземних компаній - у Краснодарі.

Паливна криза у РФ

Паливна криза спалахнула у країні-агресоркці внаслідок ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

Усього з початку року Збройні сили України вразили російські нафтозаводи понад 70 разів та виводили з ладу найбільші з них. У результаті нафтопереробка падала до мінімуму з 2002 року.

Уряд РФ до 30 листопада запровадив заборону на експорт авіапалива. Проте це не зробило критичну ситуацію кращою. Експерти прогнозували зростання цін на авіагас до завершення ремонтів НПЗ.