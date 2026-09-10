Паливна криза: у 26 аеропортах РФ обмежили заправку літаків
У Росії аеропорти масово запроваджують обмеження на заправку літаків. Причому паливна криза торкнулася авіагаваней по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
У РФ обмежують заправку літаків
Обмежувальних заходів вжили в 26 аеропортах - від Калінінграда до Петропавловська-Камчатського. Це випливає з даних системи аеронавігаційної інформації, які проаналізувала "Верстка".
Перші ліміти встановили ще у червні, а друга хвиля припала на вересень. Вони діють від одного до майже семи місяців - залежно від аеропорту.
Так, наприклад, у Пулковому (Петербург) до березня 2027 року заправка літаків можлива лише відповідно до польотного плану без додаткових обсягів. Такий самий порядок заправки встановлено в калінінградському Хоробровому до грудня.
У 15 з 26 аеропортів обмеження торкаються лише іноземних авіаперевізників. Вони мають змогу заправитися на один політ.
Зокрема, такі ліміти діють в аеропортах:
- Казані,
- Уфи,
- Пермі,
- Єкатеринбурга,
- Челябінська,
- Тюмені,
- Іркутська,
- Владивостока,
- Хабаровська,
- Якутська та ін.
Найгірша ситуація на півдні Росії, де частина аеропортів закрита через війну. З шести діючих обмеження на заправку для всіх перевізників встановлені у:
- Сочі,
- Волгограді,
- Астрахані.
Тільки для іноземних компаній - у Краснодарі.
Паливна криза у РФ
Паливна криза спалахнула у країні-агресоркці внаслідок ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.
Усього з початку року Збройні сили України вразили російські нафтозаводи понад 70 разів та виводили з ладу найбільші з них. У результаті нафтопереробка падала до мінімуму з 2002 року.
Уряд РФ до 30 листопада запровадив заборону на експорт авіапалива. Проте це не зробило критичну ситуацію кращою. Експерти прогнозували зростання цін на авіагас до завершення ремонтів НПЗ.
Раніше РБК-Україна писало, що російський диктатор Володимир Путін визнав, що влада виявилася неготовою до серії українських атак на енергоінфраструктуру Росії. Паливна криза у РФ посилилася.
Крім того, виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Українські дрони завдали нових ударів по НПЗ ворога.
Також повідомлялося, що на заправках у Єлецькому районі Липецької області Росії утворилися величезні черги за пальним. На багатьох АЗС його взагалі немає.