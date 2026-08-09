ua en ru
Вс, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В регионах РФ водители часами стоят в очередях на заправках, - СМИ

16:09 09.08.2026 Вс
2 мин
Чиновники рапортуют об успехах, а россияне часами ждут бензина
aimg Сергей Козачук
В регионах РФ водители часами стоят в очередях на заправках, - СМИ Фото: в Липецкой области РФ выстроились очереди на АЗС (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

На заправках в Елецком районе Липецкой области России образовались огромные очереди за горючим, а на многих АЗС она вообще исчезла. Это происходит на фоне заявлений местных властей о якобы стабилизации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Дефицит горючего и очереди

Как отмечает издание, по словам местных жителей, гигантские очереди из автомобилей выстроились в АЗС компании "Роснефть".

При этом на большинстве других заправок в регионе горючее полностью отсутствует.

Что говорят местные власти

Ситуация с очередями разворачивается на фоне оптимистических заявлений регионального руководства.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утверждал, что поставки горючего якобы стали более стабильными, а очереди на АЗС сократились.

Поэтому местные власти даже отменили ранее введенные ограничения на заправку автомобилей по четным и нечетным номерам.

Однако реальная ситуация на АЗС свидетельствует о сохранении острого дефицита.

Кризис с горючим в РФ

Напомним, что на фоне постоянных сбоев в переработке нефтепродуктов и системного дефицита страна-агрессор вынуждена переходить на "серые" схемы переработки горючего. По данным украинской разведки, подобные шаги стали следствием эффективных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за нехватки бензина и дизеля Россия, ранее активно экспортировавшая энергоносители, оказалась в критическом состоянии и вынуждена искать источники для импорта топлива. На фоне этих проблем президент Украины Владимир Зеленский жестко высмеял топливный коллапс в РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
дефицит бензина Бензин АЗС Российская Федерация
Новости
Одесса без света, в Харькове "прилет" в дом, а в Павлограде - в ТЦ: все последствия атак РФ
Одесса без света, в Харькове "прилет" в дом, а в Павлограде - в ТЦ: все последствия атак РФ
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом