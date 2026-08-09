В регионах РФ водители часами стоят в очередях на заправках, - СМИ

На заправках в Елецком районе Липецкой области России образовались огромные очереди за горючим, а на многих АЗС она вообще исчезла. Это происходит на фоне заявлений местных властей о якобы стабилизации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra .

Однако реальная ситуация на АЗС свидетельствует о сохранении острого дефицита.

Поэтому местные власти даже отменили ранее введенные ограничения на заправку автомобилей по четным и нечетным номерам.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утверждал, что поставки горючего якобы стали более стабильными, а очереди на АЗС сократились.

При этом на большинстве других заправок в регионе горючее полностью отсутствует .

Как отмечает издание, по словам местных жителей, гигантские очереди из автомобилей выстроились в АЗС компании "Роснефть".

Кризис с горючим в РФ

Напомним, что на фоне постоянных сбоев в переработке нефтепродуктов и системного дефицита страна-агрессор вынуждена переходить на "серые" схемы переработки горючего. По данным украинской разведки, подобные шаги стали следствием эффективных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за нехватки бензина и дизеля Россия, ранее активно экспортировавшая энергоносители, оказалась в критическом состоянии и вынуждена искать источники для импорта топлива. На фоне этих проблем президент Украины Владимир Зеленский жестко высмеял топливный коллапс в РФ.