Дефицит бензина возвращается в РФ из-за атак дронов на НПЗ, - Reuters
Производство бензина в России в конце августа упало примерно до 70% от уровня внутреннего потребления. Это произошло после серии атак украинских беспилотников по российским НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Дефицит горючего возвращается
По информации издания, дефицит топлива в российских регионах возобновился в конце августа после короткого перерыва в июле, когда местные власти пытались ослабить ограничения на продажу.
Производственные показатели упали до критического уровня начала июля, когда наблюдался пик первой волны нараставшего еще с мая топливного кризиса. Автомобили снова выстраиваются в длинные очереди на заправках, в том числе в Ростове-на-Дону.
Какие НПЗ оказались под ударом
В течение последней недели дроны успешно атаковали несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий РФ, являющихся основными производителями автомобильного бензина.
В частности, из-за повреждений и пожаров полностью или частично остановили свою работу НПЗ в таких городах, как Пермь, Нижний Новгород и Ярославль.
Топливный кризис в России
Напомним, экономика РФ оказалась под серьезным давлением из-за собственной агрессии против Украины, которая привела к системным ударам по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
Из-за масштабных повреждений заводоуправлений и критических установок переработки во многих российских регионах водители уже часами ждут в очередях на АЗС.
На многих заправках горючее вообще исчезает из продажи, несмотря на постоянные заявления местных властей о якобы стабилизации рынка.
На фоне масштабного дефицита президент Украины Владимир Зеленский жестко высмеял проблемы России с бензином.
Он обратил внимание на то, что страна, годами строившая свою экономику на экспорте энергоносителей, из-за собственных действий вынуждена искать и импортировать топливо.