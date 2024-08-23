Горящую почти неделю нефтебазу в Ростовской области поразил очередной беспилотник

Отмечается, что атака БПЛА на нефтехранилище в Пролетарске произошла около 05:00. Пострадавших нет. Местные власти пока не комментировали данную информацию. Впрочем, как сообщают местные жители, ночью слышны были звуки мощных взрывов.

В течение длительного времени на данном объекте работают российские пожарные, пытающиеся потушить пламя. Отмечается, что часть пострадала во время работы. Также на днях неподалеку от нефтебазы российские священники провели молебен.

Пользователи местных Telegram-каналов замечают, что над городом уже почти на протяжении недели наблюдается черное облако дыма. Местное население призывают не открывать окна.