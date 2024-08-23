Палаючу майже тиждень нафтобазу в Ростовській області вразив черговий безпілотник

Зазначається, що атака БПЛА на нафтосховище в Пролетарську сталася близько 05.00. Постраждалих немає. Місцева влада поки не коментувала дану інформацію. Втім, як повідомляють місцеві мешканці, вночі було чутно звуки потужних вибухів.

Протягом тривалого часу на даному об'єкті працюють російські пожежники, які намагаються загасити полум'я. Зазначається, що частина з них постраждала під час роботи. Також днями неподалік нафтобази російські священники провили молебень.

Користувачі місцевих Telegram-каналів водночас зауважують, що над містом вже майже впродовж тижня спостерігається чорна хмара диму. Місцеве населення закликають не відчиняти вікна.