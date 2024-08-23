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Горящая нефтебаза в Ростовской области: спутниковые снимки показали результаты пожара

Ростовская область , Пятница 23 августа 2024 14:02
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Горящая нефтебаза в Ростовской области: спутниковые снимки показали результаты пожара Фото: пожар на нефтебазе в Ростовской области (иллюстративное фото mchs_official).
Автор: Ярослава Борзова

В Ростовской области шестой день пылает нефтебаза, которую атаковали беспилотники. В сети появились спутниковые снимки последствий поражения на 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На спутниковом снимке (ниже – ред.) изображены последствия длительного пожара нефтебазы Росрезерва рядом с городом Пролетарск Ростовской области. Как отмечают в издании, он сделан сегодня, 23 августа, в 10 часов утра по местному времени.

Ранее сообщалось, что около 5 утра пятницы нефтебазу снова атаковали украинские беспилотники.

"Снимок со спутника не позволяет судить о том, привело ли это к увеличению площади пожара, но на нем видно, что некоторые из емкостей с топливом уже выгорели полностью или были погашены", - говорится в сообщении.

Что известно о пожаре на нефтебазе в Пролетарске

Напомним, в ночь на 18 августа дронами был нанесен удар по нефтяной базе "ФГКУ комбинат "Кавказ" в городе Пролетарске Ростовской области.

По предоставленным данным РБК-Украина, это была операция ГУР Минобороны Украины.

Недавно в сети появились спутниковые снимки пожара в Пролетарске. Согласно им, дым приближался к Ростову. Следует заметить, что расстояние между этими двумя городами составляет около 150 километров.

Также на снимках из космоса было зафиксировано, что площадь пожара на нефтебазе продолжает увеличиваться.

Как отметили OSINT-аналитики, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, 4 были частично разрушены, 16 - не повреждены. Отмечается при этом, что судьба еще 44 резервуаров не известна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

Вчера стало известно, что на объекте произошел взрыв еще одной из цистерн с топливом.

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