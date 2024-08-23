Горящая нефтебаза в Ростовской области: спутниковые снимки показали результаты пожара

В Ростовской области шестой день пылает нефтебаза, которую атаковали беспилотники. В сети появились спутниковые снимки последствий поражения на 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

На спутниковом снимке (ниже – ред.) изображены последствия длительного пожара нефтебазы Росрезерва рядом с городом Пролетарск Ростовской области. Как отмечают в издании, он сделан сегодня, 23 августа, в 10 часов утра по местному времени.

Ранее сообщалось, что около 5 утра пятницы нефтебазу снова атаковали украинские беспилотники.

"Снимок со спутника не позволяет судить о том, привело ли это к увеличению площади пожара, но на нем видно, что некоторые из емкостей с топливом уже выгорели полностью или были погашены", - говорится в сообщении.