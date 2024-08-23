Палаюча нафтобаза в Ростовській області: супутникові знімки показали результати пожежі

У Ростовській області шостий день поспіль палає нафтобаза, яку атакували безпілотники. У мережі з'явились супутникові знімки наслідків ураження станом на 23 серпня.

На супутниковому знімку (нижче - ред.) зображено наслідки тривалої пожежі нафтобази Росрезерву поруч із містом Пролетарськ Ростовської області. Як зазначають у виданні, він зроблений сьогодні, 23 серпня, о 10 годині ранку за місцевим часом.

Раніше повідомлялось, що близько 5 ранку п'ятниці нафтобазу знову атакували українські безпілотники.

"Знімок із супутника не дає змоги судити про те, чи призвело це до збільшення площі пожежі, але на ньому видно, що деякі з ємностей із паливом уже вигоріли повністю або були загашені", - йдеться в повідомленні.