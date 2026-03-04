Поражен морской тральщик и не только: результаты атаки СБУ на порт "Новороссийск"

В результате атаки на порт "Новороссийск" 2 марта украинские дроны поразили морской тральщик "Валентин Пикуль" и два противолодочных корабля.

Источники в спецслужбе подтвердили, что в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль".

Также получили серьезные повреждения противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Кроме того, погибли трое российских моряков, а еще 14 - ранены.

Во время атаки также были поражены радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

"СБУ системно достает врага там, где он считает себя в безопасности - в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует "защищенных зон". Пока россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно - ни на море, ни на суше, ни в тылу, - отметил источник в СБУ.