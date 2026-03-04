ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Поражен морской тральщик и не только: результаты атаки СБУ на порт "Новороссийск"

14:57 04.03.2026 Ср
2 мин
Пожар в порту продолжался всю ночь
aimg Татьяна Степанова
Поражен морской тральщик и не только: результаты атаки СБУ на порт "Новороссийск" Фото: украинские дроны поразили российский морской тральщик "Валентин Пикуль" (wikipedia.org)

В результате атаки на порт "Новороссийск" 2 марта украинские дроны поразили морской тральщик "Валентин Пикуль" и два противолодочных корабля.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Читайте также: Поражены корабли и нефтяные объекты РФ: СБУ устроила атаку на порт "Новороссийск"

Источники в спецслужбе подтвердили, что в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль".

Также получили серьезные повреждения противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Кроме того, погибли трое российских моряков, а еще 14 - ранены.

Во время атаки также были поражены радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

"СБУ системно достает врага там, где он считает себя в безопасности - в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует "защищенных зон". Пока россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно - ни на море, ни на суше, ни в тылу, - отметил источник в СБУ.

Атака на порт "Новороссийск"

Напомним, в ночь на 2 марта Служба безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру РФ в порту "Новороссийск".

В СБУ отметили, что пораженный терминал в российском порту является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана