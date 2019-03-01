Пакистан згоден на посередництво РФ у врегулюванні ситуації з Індією

Індія поки не відповіла на цю пропозицію РФ

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что страна готова принять предложение РФ о посредничестве в урегулировании ситуации с Индией. Об этом сообщает Dawn.

Отметим, что Индия пока не ответила на это предложение РФ.

"Сергей Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", - сказал он.

Также Куреши заявил, что эскалация конфликта между Пакистаном и Индией может привести к взаимному уничтожению двух стран. В частности, в Пакистане заявили, что освободят индийского пилота, если это приведет к деэскалации конфликта.

27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил одного индийского пилота. РБК-Украина писало, что в ответ Индия сбила пакистанский истребитель. В общем в воздушном бою участвовали 32 самолета.

После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Также на фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство. Но через несколько часов Индия возобновила работу аэропортов, а Пакистан - нет. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта.

Отметим, что представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур заявлял, что