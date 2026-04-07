Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пакистан просит Трампа дать Ирану еще две недели, заинтриговав "прорывом" в переговорах

22:51 07.04.2026 Вт
2 мин
Исламабад просит США отсрочить дедлайн, а Иран - открыть Ормузский пролив
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что дипломатические усилия для мирного урегулирования войны на Ближнем Востоке продвигаются "стабильно, решительно и мощно" и могут дать ощутимый результат уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шарифа в соцсети Х.

В связи с этим он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

В то же время Шариф призвал иранские власти открыть Ормузский пролив на тот же двухнедельный период как жест доброй воли. По его мнению, это могло бы стать сигналом готовности к деэскалации.

Кроме того, премьер Пакистана обратился ко всем сторонам конфликта с призывом соблюдать перемирие.

"Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать перемирие везде в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", - подчеркнул он.

Реакция США

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт сообщил, что администрация Трампа получила это предложение.

"Президенту сообщили о предложении, и ответ непременно поступит", - заявила она.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

На днях президент США Дональд Трамп повторно потребовал от Тегерана возобновить проход кораблей через пролив и предупредил, что в случае отказа уже во вторник, 7 апреля, под ударами могут оказаться иранская энергетическая инфраструктура.

После этого появились сообщения о попытке посредников добиться временного 45-дневного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, однако обе стороны от этой идеи отказались.

Впоследствии Трамп еще больше обострил риторику, заявив, что уже этой ночью в Иране может погибнуть "целая цивилизация", хотя, по его словам, он не хотел бы такого развития событий.

На этом фоне в Иране начали формировать "живые цепи" возле важных объектов энергетики, пытаясь таким образом обезопасить их от возможных американо-израильских ударов.

