Пакистан просит Трампа дать Ирану еще две недели, заинтриговав "прорывом" в переговорах

В связи с этим он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

В то же время Шариф призвал иранские власти открыть Ормузский пролив на тот же двухнедельный период как жест доброй воли. По его мнению, это могло бы стать сигналом готовности к деэскалации.

Кроме того, премьер Пакистана обратился ко всем сторонам конфликта с призывом соблюдать перемирие.

"Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать перемирие везде в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", - подчеркнул он.

Реакция США

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт сообщил, что администрация Трампа получила это предложение.

"Президенту сообщили о предложении, и ответ непременно поступит", - заявила она.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

На днях президент США Дональд Трамп повторно потребовал от Тегерана возобновить проход кораблей через пролив и предупредил, что в случае отказа уже во вторник, 7 апреля, под ударами могут оказаться иранская энергетическая инфраструктура.

После этого появились сообщения о попытке посредников добиться временного 45-дневного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, однако обе стороны от этой идеи отказались.