Падение обломков дронов в Киевской области: полиция показала фото последствий

В одном из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеских беспилотников . Известно о пострадавшем ребенке и разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.

В частности ранение ноги получил 12-летний мальчик . Ребенок был госпитализирован. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции и взрывотехники.

Фото: полиция показала фото с последствиями падения обломков дронов в Киевской области (t.me/kyivregionpolice)

Обстрел Украины

Вечером, 16 января, россияне запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине. В 22:45 в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны (ПВО). Отбой в регионе объявили около половины первого ночи 17 января.

Днем накануне в Киеве, во время очередной атаки, обломки дронов упали в пяти районах столицы.

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