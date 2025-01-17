Падение обломков дронов в Киевской области: полиция показала фото последствий
В одном из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеских беспилотников. Известно о пострадавшем ребенке и разрушениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.
В результате падения обломков:
- поврежден частный дом;
- поврежден автомобиль;
- произошел пожар в двухэтажном помещении, в котором расположены заведения общественного питания. Пожарные уже ликвидировали огонь.
Фото: полиция показала фото с последствиями падения обломков дронов в Киевской области (t.me/kyivregionpolice)
В частности ранение ноги получил 12-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции и взрывотехники.
Обстрел Украины
Вечером, 16 января, россияне запустили несколько групп ударных беспилотников по Украине. В 22:45 в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны (ПВО). Отбой в регионе объявили около половины первого ночи 17 января.
Днем накануне в Киеве, во время очередной атаки, обломки дронов упали в пяти районах столицы.
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