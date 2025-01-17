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Атака "Шахедов": из-за падения обломков в Киевской области ранен ребенок и произошел пожар

Пятница 17 января 2025 01:01
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Атака "Шахедов": из-за падения обломков в Киевской области ранен ребенок и произошел пожар ФОто: названы последствия дронового удара по Киевской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области из-за падения обломков сбитых российских беспилотников в одном из населенных пунктов был ранен ребенок. Кроме того, произошел пожар, который уже локализовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Чиновник уточнил, что пострадал мальчик 2012 года рождения - у него подозрение на контузию и рваная рана бедра.

"Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал руководитель КОВА

Также произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров.

"Пожар уже локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома", - говорится в заявлении чиновника в его Telegram-канале.

Он также призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги, и находиться в укрытиях до ее отбоя.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, российские оккупанты вечером 16 января запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников для очередной воздушной атаки.

В 22:45 из-за фиксации БПЛА противника в Киевской области началась работа систем противовоздушной обороны. В регионе заявили об отбое воздушной тревоги около половины первого ночи 17 января.

Добавим, днем ​​накануне в Киеве рухнули обломки сбитых беспилотников врага в пяти районах столицы. Местные власти тогда проинформировали, что обошлось без пострадавших и пожара, но были повреждены автомобиль и фасад здания.

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Киевская область Пожар Ребенок Атака дронов
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