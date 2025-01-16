Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские военные запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 00:29 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Сообщается об угрозе ударных БпЛА для Тернопольской области из Хмельницкой области.

В 0:21 военные сообщили о движении группы ударных БпЛА в направлении Одесской области из акватории Черного моря.

В 23:27 объявлен отбой воздушной тревоги в городе Киеве.

В 22:40 военные сообщили об угрозе ударных БпЛА для Хмельницкой области из Винницкой области.

В 22:34 была объявлена воздушная тревога в городе Киев из-за приближения ударных беспилотников.

По состоянию на 21:55 , вражеские дроны двигались:

Дроны-камикадзе атакуют страну в течение целого дня. Ближе к вечеру ударных БпЛА стало больше.

Ситуация на фронте и воздушные атаки России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армии РФ не удается достичь стратегической цели ни на одном участке фронта.

На сегодняшний день риск окружения Покровска в Донецкой области отсутствует. Однако россияне обстреливают город и разрушают его инфраструктуру.

Днем 16 января захватчики атаковали дронами Харьков. В результате обстрела в одном из районов города есть раненые среди местных жителей.

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