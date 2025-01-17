Падіння уламків дронів у Київській області: поліція показала фото наслідків

В одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників . Відомо про постраждалу дитину й руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Київської області.

Зокрема поранення ноги отримав 12-річний хлопчик . Дитину було госпіталізовано. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції й вибухотехніки.

Фото: поліція показала фото з наслідками падіння уламків дронів у Київській області (t.me/kyivregionpolice)

Обстріл України

Ввечері, 16 січня, росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників по Україні. О 22:45 у Київській області повідомили про роботу протиповітряної оборони (ППО). Відбій в регіоні оголосили близько о пів на першу ночі 17 січня.

Вдень напередодні у Києві, під час чергової атаки, уламки дронів впали у п'ятьох районах столиці.

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