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В Киеве упали обломки дронов: какие последствия

Киев, Четверг 16 января 2025 12:57
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В Киеве упали обломки дронов: какие последствия Иллюстративное фото: в Киеве упали обломки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Обломки вражеского дрона упали в Соломенском районе Киева 16 января. В результате этого повреждено авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"В результате падения обломков БпЛА в Соломенском районе поврежден автомобиль. К счастью, без пострадавших", - сообщил он.

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в результате падения обломков разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара не было.

Обновлено в 13:25

Начальник КГВА сообщил о падении обломков еще в одном районе Киева. По его словам, в Днепровском районе зафиксировано падение обломков дрона. В результате есть незначительное повреждение фасада, без пострадавших.

Взрывы в Киеве

Днем 16 января в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице объявили воздушную тревогу. Причиной был российский ударный беспилотник, который двигался в сторону города.

Мэр Киева отмечал, что в центре города работала противовоздушная оборона.

Стоит добавить, что в ночь на 16 января россияне выпустили по Украине 55 дронов с четырех направлений. Силы ПВО уничтожили 34 дрона, еще 18 беспилотников были локально потеряны. Противовоздушная оборона работала в 11 областях Украины.

Отмечается, что несколько дронов попали в фермерское хозяйство в Черкасской области. Также обломки дронов повредили частные дома в Харьковской и Полтавской областях.

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