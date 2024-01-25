Падение Ил-76 под Белгородом и встреча Шмыгаля с Фицо в Ужгороде: новости за 24 января

В Корочанском районе Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. А премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Война России против Украины: последние новости

Эксперты британской организации Conflict Armament Research обнаружили на фрагменте одной из баллистических ракет, по которой Россия ударила по Харькову 2 января, написанный от руки корейский иероглиф.

Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие "вагнеровцы". В настоящее время боевики находятся на полигоне.

В Пентагоне уверяют, что уже в этом году Украина получит первые истребители F-16 и запасные части.

Уничтожили "планету". Хакеры атаковали базу данных по российским спутникам

ГУР Минобороны сообщило, что киберволонтеры из группы "BO Team" уничтожили базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета". Это предприятие занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов, прежде всего военных.

Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составить не менее 10 млн. долларов. Кроме того, не подлежит восстановлению суперкомпьютер, которым был оборудован центр. Такой девайс и софт к нему стоит 350 тысяч долларов.

США не смогут поддерживать переданное Украине оружие без финансирования, - Пентагон

По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, нехватка финансирования заставила США приостановить изъятие вооружений из своих запасов.

"И это, конечно, не позволяет нам удовлетворить самые неотложные потребности Украины на поле боя, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства, ПВО", - сказал он и призвал Конгресс принять решение о дополнительном финансировании как можно быстрее.

В Белгородской области упал военный самолет Ил-76

Напомним, 24 января стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете было 65 пленных, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбыте самолета.

В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки в официальные заявления.

Позже появилось заявление Генерального штаба на фоне информации о падении Ил-76 под Белгородом. В сообщении говорилось, что ВСУ и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что планируемый на 24 января обмен военнопленными не состоялся, хотя украинская сторона свою часть договоренностей выполнила. Также в разведке отметили, что безопасность украинских защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона.

На борту российского самолета Ил-76, разбившегося неподалеку от Белгорода, могло быть по меньшей мере шесть членов экипажа.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества.

"Вызвал Умерова, Залужного, Шаптала, Буданова и Малыша – доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо

Премьер-министр Денис Шмигаль во время встречи в Ужгороде со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что, несмотря на разногласия, Украина намерена сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам.

"Уверен, что встреча с премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях", – считает Шмигаль.

Все подробности - в материале РБК-Украина.

Орбан призвал парламент Венгрии ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Премьер Венгрии и генсек НАТО провели телефонные переговоры. Орбан заявил, что его правительство поддерживает членство Швеции в НАТО.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", - написал Орбан.

"Судьба Украины – в руках Запада": глава Минобороны Британии призвал увеличить помощь ВСУ

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что этот год может стать определяющим в том, как дальше сложится судьба Украины, и это в значительной степени зависит от поддержки западных союзников.

"Путин считает, что Запад можно "вымотать". Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается. В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины - в руках Запада. И мы не можем их подвести", - подчеркнул Шаппс.

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из нескольких общин

Глава Донецкой ОВА заявил, что власти приняли решение начать эвакуацию в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин. Сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка.

В части прифронтовых общин Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается с апреля прошлого года.

Эстония присоединилась к операции "Интерфлекс" по обучению украинских военных

Эстония присоединилась к британской программе обучения украинских военных "Интерфлекс". Отмечается, что операция "Интерфлекс" предоставила более 34 000 украинских солдат необходимые навыки для боевых действий на передовой.