ГУР сделало заявление о срыве запланированного обмена пленными: Намеренные действия России

Запланированный на сегодняшний день между Украиной и Россией обмен военнопленными не состоялся, хотя украинская сторона свою часть договоренностей выполнила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины ( ГУР МОУ ).

В военной разведке отметили, что по утверждению российской стороны "это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных".

При этом по состоянию на данный момент ГУР не располагает достоверной и исчерпывающей информацией "по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве".

"Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности", - говорится в заявлении.

Также в разведке отметили, что безопасность украинских защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона.

"В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом", - сообщили в ГУР.

Отмечается, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных.

"Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом", - проинформировали в Управлении.

В ГУР заявили, что это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действия РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства ", – говорится в заявлении.

Что предшествовало

Ранее сегодня стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки до официальных заявлений.

Позже появилось заявление Генерального штаба на фоне информации о падении Ил-76 под Белгородом. В сообщении говорилось, что ВСУ и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.

Детальнее о том, что известно о падении Ил-76 в Белгородской области - читайте в материале РБК-Украина.