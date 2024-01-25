Падіння Іл-76 під Бєлгородом та зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді: новини за 24 січня

В Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Війна Росії проти України: останні новини

Експерти британської організації Conflict Armament Research виявили на фрагменті однієї з балістичних ракет, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня, написаний від руки корейський ієрогліф.

Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці". Наразі бойовики перебувають на полігоні.

У Пентагоні запевняють, що вже цього року Україна отримає перші винищувачі F-16 та запасні частини до них.

Знищили "планєту". Хакери атакували базу даних з російських супутників

ГУР Міноборони повідомило, що кіберволонтери з групи "BO Team" знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планєта". Це підприємство займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів, передусім військових.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн доларів. Крім того, не підлягає відновленню суперкомп'ютер, яким був обладнаним центр. Такий девайс і софт до нього коштує 350 тисяч доларів.

США не зможуть підтримувати передану Україні зброю без фінансування, - Пентагон

За словами представника Пентагону Патріка Райдера, брак фінансування змусив США призупинити вилучення озброєнь зі своїх запасів.

"І це, звичайно, не дозволяє нам задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби, ППО", - сказав він та закликав Конгрес ухвалити рішення щодо додаткового фінансування якнайшвидше.

У Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що в Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених, а також 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.

Пізніше з'явилася заява Генерального штабу на тлі інформації про падіння Іл-76 під Бєлгородом. У повідомленні йшлося про те, що ЗСУ і надалі будуть вживати заходів контролю за повітряним простором на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що запланований на 24 січня обмін військовополоненими не відбувся, хоча українська сторона свою частину домовленостей виконала. Також у розвідці зазначили, що безпеку українських захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона.

На борту російського літака Іл-76, що розбився неподалік Бєлгорода, могло бути щонайменше шість членів екіпажу.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства.

"Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", - зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі в Ужгороді зі словацьким колегою Робертом Фіцо заявив, що попри розбіжності, Україна має намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам.

"Впевнений, що зустріч із прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", - вважає Шмигаль.

Всі подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

Орбан закликав парламент Угорщини ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО

Прем'єр Угорщини та генсек НАТО провели телефонні переговори. Орбан заявив, що його уряд підтримує членство Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої можливості", - написав Орбан.

"Доля України - в руках Заходу": глава Міноборони Британії закликав збільшити допомогу ЗСУ

Міністра оборони Британії Грант Шаппс заявив, що цей рік може стати визначальним у тому, як далі складеться доля України, і це значною мірою залежить від підтримки західних союзників.

"Путін вважає, що Захід можна "вимотати". Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. А ми маємо довести, що він помиляється. У цей визначний "рік демократії" доля України - у руках Заходу. І ми не можемо їх підвести", - наголосив Шаппс.

У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з декількох громад

Голова Донецької ОВА заявив, що влада ухвалила рішення розпочати евакуацію в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад. Зараз там досі знаходяться 72 дитини.

У частині прифронтових громад Волноваського, Покровського, Краматорського і Бахмутського районів примусова евакуація триває ще з квітня минулого року.

Естонія приєдналася до операції "Інтерфлекс" із навчання українських військових

Естонія приєдналась до британської програми навчання українських військових "Інтерфлекс". Зазначається, що операція "Інтерфлекс" надала понад 34 000 українським солдатам необхідні навички для бойових дій на передовій.