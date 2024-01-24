Информацию собирают. Украинцев просят не распространять фейки о падении Ил-76 РФ

В Украине собирают информацию о том, что якобы на борту упавшего российского Ил-76 в Белгородской области были украинские пленные. До официальных заявлений просят не распространять фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Telegram омбудсмана Дмитрия Лубинца.

На данный момент, по данным Штаба, информацию россиян о том, что якобы на борту Ил-76 были украинские пленные, собирают и анализируют, поэтому до обнародования официальных заявлений или комментариев украинцев просят не распространять непроверенную информацию.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - говорится в заявлении Штаба.

В профильном ведомстве также подчеркивают, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества.

"Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками", – добавляют в Штабе.

Реакция омбудсмана

Как отметил омбудсман Дмитрий Лубинец, недавно появилась информация о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные.

"Пока я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию. Призываю представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам. А также прошу не распространять недостоверную информацию", - отметил он.

Он напомнил о коварстве врага и ужасающих методах, которые РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество.

"Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", - добавил он.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Первыми об этом сообщили российские Telegram-каналы.

В комментарии РБК-Украина источники в Силах обороны рассказали, что упавший в Белгородской области военно-транспортный самолет россиян Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России стали придумывать свои "версии" ЧП. Так, в Минобороны РФ признали, что самолет упал, но якобы, "на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих", а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.