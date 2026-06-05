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Пять лет без Шенгена из-за вылова сома: из Польши депортировали украинца

17:58 05.06.2026 Пт
3 мин
Мужчину наказали за вылов 40-килограммового сома на озере Балатон в Варшаве
aimg Татьяна Веремеева
Пять лет без Шенгена из-за вылова сома: из Польши депортировали украинца Фото: Польские пограничники (Getty Images)
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Из Польши депортировали 57-летнего гражданина Украины, которого задержали после инцидента с выловом крупного сома в Варшаве. Мужчине также запретили въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvn24.pl.

Главное:

  • Причина задержания: В Варшаве задержали 57-летнего украинца за вылов сома длиной более 170 см и весом около 40 кг в охранный период.
  • Жестокое обращение: Кроме браконьерства, мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении с животным. За это ему грозит до 3 лет тюрьмы.
  • Мгновенная депортация: Пограничники приняли решение о его принудительном возвращении в Украину без права на добровольный выезд.
  • Суровое наказание: Мужчине официально запретили въезд в Польшу и все другие страны Шенгенской зоны на 5 лет.

Суть скандала

Скандал разгорелся после того, как в соцсетях появились видео и фото с озера Балатон в варшавском районе Гоцлав. На кадрах видно, как мужчины вытаскивают из водоема большого сома, а затем транспортируют его без доступа к воде.

По данным полиции, задержанному украинцу предъявили обвинение по двум статьям. Первое касается нарушения правил рыболовства, поскольку рыбу выловили во время охранного периода. Второе - жестокого обращения с животным из-за транспортировки сома без воды.

За такие действия мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Пять лет без Шенгена из-за вылова сома: из Польши депортировали украинца
Украинца депортировали из Польши (фото: Надвислянский отдел пограничной службы)

Чем особенный сом

По информации польских медиа, сом имел более 170 сантиметров в длину и весил около 40 килограммов. Свидетели утверждают, что после вылова рыбу тянули по земле, а затем положили в багажник легкового автомобиля.

В Польше с 1 января по 31 мая действует период охраны сома, во время которого вылов этой рыбы запрещен. Кроме того, правила Мазовецкого округа Польского союза рыбаков не позволяют ловить рыбу с плавсредств.

Депортация из Польши

После завершения процессуальных действий полиция передала задержанного пограничникам. Правоохранители обратились с ходатайством о принятии так называемого решения о возвращении, указав, что дальнейшее пребывание мужчины в Польше представляет угрозу общественному порядку.

Уже на следующий день Пограничная служба Польши приняла решение о принудительном возвращении украинца без предоставления срока для добровольного выезда.

Также ему запретили повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны в течение пяти лет. Из-за срочности решения в тот же день мужчину доставили в пункт пропуска в Дорогуске и передали украинским пограничникам.

Ранее РБК-Украина писало о намерении Евросоюза ужесточить правила депортации нелегальных мигрантов. В Еврокомиссии считают, что нынешние механизмы работают недостаточно эффективно, поэтому предлагают ввести более жесткие требования для лиц, которые подлежат выдворению.

Также мы рассказывали о масштабной спецоперации польских правоохранителей против нелегальной миграции и лиц, скрывающихся от правосудия. Во время рейдов по всей стране задержали более 140 иностранцев, среди которых больше всего было граждан Украины. Части задержанных украинцев уже вынесли решение о принудительном возвращении на родину.

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