П'ять років без Шенгену через вилов сома: з Польщі депортували українця

Із Польщі депортували 57-річного громадянина України, якого затримали після інциденту з виловом великого сома у Варшаві. Чоловіку також заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони на п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvn24.pl .

Головне: Причина затримання: У Варшаві затримали 57-річного українця за вилов сома завдовжки понад 170 см і вагою близько 40 кг в охоронний період.

У Варшаві затримали 57-річного українця за вилов сома завдовжки понад 170 см і вагою близько 40 кг в охоронний період. Жорстоке поводження: Окрім браконьєрства, чоловіку висунули звинувачення у жорстокому поводженні з твариною. За це йому загрожує до 3 років в'язниці.

Окрім браконьєрства, чоловіку висунули звинувачення у жорстокому поводженні з твариною. За це йому загрожує до 3 років в'язниці. Миттєва депортація: Прикордонники ухвалили рішення про його примусове повернення до України без права на добровільний виїзд.

Прикордонники ухвалили рішення про його примусове повернення до України без права на добровільний виїзд. Суворе покарання: Чоловіку офіційно заборонили в'їзд до Польщі та всіх інших країн Шенгенської зони на 5 років.

Суть скандалу

Скандал розгорівся після того, як у соцмережах з'явилися відео та фото з озера Балатон у варшавському районі Гоцлав. На кадрах видно, як чоловіки витягують із водойми великого сома, а згодом транспортують його без доступу до води.

За даними поліції, затриманому українцю висунули обвинувачення за двома статтями. Перше стосується порушення правил рибальства, оскільки рибу виловили під час охоронного періоду. Друге - жорстокого поводження з твариною через транспортування сома без води.

За такі дії чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.



Українця депортували із Польщі (фото: Надвіслянський відділ прикордонної служби)

Чим особливий сом

За інформацією польських медіа, сом мав понад 170 сантиметрів завдовжки та важив близько 40 кілограмів. Свідки стверджують, що після вилову рибу тягнули по землі, а потім поклали до багажника легкового автомобіля.

У Польщі з 1 січня до 31 травня діє період охорони сома, під час якого вилов цієї риби заборонений. Крім того, правила Мазовецького округу Польської спілки рибалок не дозволяють ловити рибу з плавзасобів.

Депортація з Польщі

Після завершення процесуальних дій поліція передала затриманого прикордонникам. Правоохоронці звернулися з клопотанням про ухвалення так званого рішення про повернення, вказавши, що подальше перебування чоловіка в Польщі становить загрозу громадському порядку.

Уже наступного дня Прикордонна служба Польщі ухвалила рішення про примусове повернення українця без надання строку для добровільного виїзду.

Також йому заборонили повторний в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони протягом п'яти років. Через терміновість рішення того ж дня чоловіка доставили до пункту пропуску в Дорогуську та передали українським прикордонникам.