Без света остались 500 населенных пунктов из-за непогоды: где именно
В Украине из-за резкого ухудшения погодных условий, а именно налипания мокрого снега и гололеда, обесточен 531 населенный пункт в семи регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Из-за сложных погодных условий, а именно гололеда и налипания мокрого снега - на утро полностью или частично был обесточен 531 населенный пункт в семи областях: Одесской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской", - отметили в "Укрэнерго".
Сообщается, что бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.
Обстрелы энергетики
Россияне ночью совершили серию атак на объекты энергетической инфраструктуры. Как следствие - на утро есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу и оживить всех абонентов.
Потребление электроэнергии
По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло. Сегодня, 29 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,6% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду. Причина изменений - меньший объем вынужденных мер ограничения в части регионов.
Вчера, 28 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - во вторник, 27 января.
Ситуация со светом в Украине
Напомним, что сегодня, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений. В Киеве вводят индивидуальные графики, адаптированные под каждый дом.
Также сообщалось, что в Киеве с полуночи 29 января ввели временные графики электроснабжения. Несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось ввести графики с тем объемом света, который сейчас доступен.