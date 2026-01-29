ua en ru
Без света остались 500 населенных пунктов из-за непогоды: где именно

Четверг 29 января 2026 12:44
UA EN RU
Без света остались 500 населенных пунктов из-за непогоды: где именно Фото: гололед и снегопады обесточили более 500 городов и сел (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине из-за резкого ухудшения погодных условий, а именно налипания мокрого снега и гололеда, обесточен 531 населенный пункт в семи регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Из-за сложных погодных условий, а именно гололеда и налипания мокрого снега - на утро полностью или частично был обесточен 531 населенный пункт в семи областях: Одесской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Обстрелы энергетики

Россияне ночью совершили серию атак на объекты энергетической инфраструктуры. Как следствие - на утро есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу и оживить всех абонентов.

Потребление электроэнергии

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло. Сегодня, 29 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,6% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду. Причина изменений - меньший объем вынужденных мер ограничения в части регионов.

Вчера, 28 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - во вторник, 27 января.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что сегодня, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений. В Киеве вводят индивидуальные графики, адаптированные под каждый дом.

Также сообщалось, что в Киеве с полуночи 29 января ввели временные графики электроснабжения. Несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось ввести графики с тем объемом света, который сейчас доступен.

